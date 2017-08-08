Последнее обновление: 08.08.2017 13:27

"Нафтогаз" увеличит в Стокгольме требования на $5 млрд по иску о транзите к "Газпрому"

"Нафтогаз Украины" планирует увеличить исковые требования к "Газпрому"GAZP +0,04% в Стокгольмском суде по иску о транзите более чем на 5 миллиардов долларов - до более чем 18 миллиардов, заявил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

"По транзитному контракту мы ждем решение по нашим искам... наши исковые требования уже более 13 миллиардов, которые мы уже выставили, а мы еще выставим более чем на 5 миллиардов долларов", - сказал Витренко.

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ на Украину и на транзит газа через Украину от 2009 года. Арбитраж на прошлой неделе вынес промежуточное решение в споре по контракту на поставки газа на Украину.

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