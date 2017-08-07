Последнее обновление: 07.08.2017 15:56

Moody's прогнозирует ограничение инвестиций в Россию из-за новых санкций США

Исследователи международного рейтингового агентства Moody's пришли к выводу, что новые санкции США является негативным фактором для России, поскольку могут ограничить приток инвестиций в страну.

Кроме того, Moody's ожидает на усиления оттока капитала из России, временное снижение стоимости рубля и повышение инфляционных ожиданий.

Вместе с тем, агентство прогнозирует позитивную динамику российского ВВП в 2017 году впервые с 2014 года.

"Расширенные санкции - неблагоприятный сигнал для инвесторов, особенно иностранцев, которые лишь недавно начали подстраиваться под существующий режим санкций", - приводит выдержку из исследования Moody's "Интерфакс".

Санкции повлияют негативно и на внутренних инвесторов, которые хотели бы воспользоваться преимуществами улучшившейся конкурентоспособности России.

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