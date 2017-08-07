Последнее обновление: 07.08.2017 10:21

Совбез ООН ввел жесткие санкции против КНДР

Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию, которая усиливает санкции против Северной Кореи.

Согласно резолюции, новые санкции фактически лишат Пхеньян одной трети годового дохода от экспорта, который составляет 3 миллиарда долларов в год.

Санкции нацелены на четыре сектора экспорта - уголь, железо, свинец и морепродукты.

Кроме того, резолюция запрещает странам принимать работников из Северной Кореи. Как известно, Пхеньян известен тем, что посылает своих граждан в другие страны на работу, а потом конфискует большую часть или всю их зарплату.

Согласно резолюции, также заморожены активы девяти граждан КНДР и четырех компаний.

Санкции против КНДР введены из-за испытания двух межконтинентальных баллистических ракет, которые Пхеньян осуществил в июле.

Напомним, Северная Корея находится под санкциями ООН с 2006 года в связи с развитием ракетной и ядерной программ.

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