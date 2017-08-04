Wizz Air открывает два новых направления из Киева

Венгерский лоукостер Wizz Air с 25 августа откроет два новых направления из Киева до Люблина и Познани.

Таким образом авиакомпания увеличит количество маршрутов из аэропорта Киев (Жуляны) в Польшу с 4 до 6.

Полеты в Люблин и Познань будут выполняться дважды в неделю - по понедельникам и пятницам. Стоимость билета в Люблин - от 429 грн, в Познань - от 579 грн.

В аэропорту Люблина рассчитывают на значительный пассажиропоток из Киева в связи с запуском нового рейса.

Сейчас Wizz Air также летает из Киева в Варшаву, Вроцлав, Гданьск и Катовице. Также в этом году авиакомпания вернулась в аэропорт Львов.

Напомним, Wizz Air добавит третий самолет Airbus A320 на свою киевскую базу в аэропорту "Киев" (Жуляны) с апреля 2018 года.

В течение того же месяца Wizz Air запустит две новые маршруты из Киева в Лиссабон и Таллин, а также увеличит частоту рейсов на самых популярных направлениях - 11 дополнительных рейсов в неделю в рамках летнего расписания из Киева в следующем году.