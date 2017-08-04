Последнее обновление: 04.08.2017 15:10

Toyota и Mazda заключили альянс, вместе построят завод в США за $1,6 млрд

Японские автопроизводители Toyota Motor Corp. и Mazda Motor Corp. объявили о создании альянса в сфере производства и капитала, предусматривающего совместное строительство завода в США за 1,6 миллиарда долларов, а также обмен пакетами своих акций.

Как говорится в пресс-релизе компаний, предприятие будет выпускать приблизительно 300 тысяч автомобилей в год и создаст 4 тысячи новых рабочих мест. Открытие завода планируется на 2021 год. "Mazda планирует выпускать кроссоверы, которые будут впервые представлены североамериканскому рынку, а Toyota будет производить Toyota Corolla", - добавляется в релизе.

В нем также сообщается о том, что компании планируют обменяться акциями для "укрепления альянса капитала". Так, Toyota вложит 50 миллиардов иен (около 450 миллионов долларов) в приобретение 5,05% акций своего партнера, а Mazda приобретет 0,25% доли в Toyota, "что эквивалентно по стоимости" покупаемому пакету акций самой Mazda. Предполагаемая дата приобретения участия в капитале друг друга - 2 октября 2017 года. Вырученные средства планируется вложить как раз в американский проект.

Дополнительно компании обменяются технологиями в секторе производства электромобилей, а также встроенных автомобильных мультимедийных систем.

Как отмечала газета "Никкэй", эта сделка продолжает консолидацию мировой автоиндустрии вокруг четырех лидирующих корпораций - Toyota, немецкой Volkswagen, американской General Motors и альянса французской Renault и японской Nissan

По данным издания, Toyota и Mazda сталкиваются с растущими рисками из-за протекционистской политики США при Дональде Трампе. Только половина автомобилей Toyota в Соединенных Штатах делается в этой стране, а у Mazda вообще там нет заводов, и автомобили поставляются американцам из Мексики или Японии. Совместное предприятие в США позволит им, как ожидается, смягчить настороженность властей страны относительно баланса поставок японской продукции на местный рынок.

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