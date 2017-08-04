Нацбанк РБ направил Дубкова спасать БСБ

Председателем правления БСБ Банка назначен Сергей Дубков, в наблюдательный совет банка вошла Надежда Ермакова, которая стала председателем Комитета по рискам. Информация об этом размещена на сайте банка 4 августа.

Ранее Сергей Дубков работал на руководящих должностях в Нацбанке: был главным экономистом, помощником и главным советником председателя правления, начальником Главного управления банковского надзора. С 2010 по 2015 год являлся зампредом правления.

Надежда Ермакова возглавляла главный банк страны с 2011 по 2014 год.