Последнее обновление: 04.08.2017 12:24

Нацбанк РБ направил Дубкова спасать БСБ

Председателем правления БСБ Банка назначен Сергей Дубков, в наблюдательный совет банка вошла Надежда Ермакова, которая стала председателем Комитета по рискам. Информация об этом размещена на сайте банка 4 августа.

Ранее Сергей Дубков работал на руководящих должностях в Нацбанке: был главным экономистом, помощником и главным советником председателя правления, начальником Главного управления банковского надзора. С 2010 по 2015 год являлся зампредом правления.

Надежда Ермакова возглавляла главный банк страны с 2011 по 2014 год.

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