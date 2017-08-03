Мировые цены на продовольствие в июле ускорили рост

Мировые цены на продовольствие в июле 2017 года опять продемонстрировали рост, следует из пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Индекс цен на продовольственные товары FAO по итогам июля составил 179,1 пункта, что на 3,9 пункта, или на 2,3%, выше показателя июня. При этом в годовом выражении показатель увеличился на 16,6 пункта или на 10,2%. Данный показатель достиг максимума с января 2015 года, отмечает организация (а месяцем ранее прирост составил 1,4% и 7% соответственно). Рост вызван увеличением цен на зерновые, сахар и молочные продукты.

Так, индекс цен на молочную продукцию в июле увеличился на 3,6%, или на 7,6 пункта, до 216,6 пункта. Международные цены на сливочное масло, сыры и цельное сухое молоко увеличились, а на обезжиренное сухое молоко, напротив, снизились. Уменьшение экспортных возможностей привело к росту цен на сливочное масло, которые в июле достигли нового максимального значения, в итоге разрыв между котировками на сливочное масло и другие виды молочной продукции вырос.

Индекс цен на зерно вырос почти на 8 пунктов, или на 5,1%, до 162,2 пункта. Росту экспортных цен на пшеницу способствовала сухая и жаркая погода, которая привела к дальнейшему ухудшению видов на урожай яровой пшеницы в Северной Америке. Цены на масличные культуры при этом снизились - на 1,8 пункта, или на 1,1% по сравнению с июнем, до 160,4 пункта. Снижение связано с ростом цен на пальмовое масло.

Индекс цен на сахар по итогам июля вырос на 10,2 пункта, или на 5,2% в месячном выражении. "В июле был впервые зафиксирован рост цен на сахар с начала года. Основным катализатором увеличения котировок сахара в июле стало резкое повышение обменного курса бразильского реала; при этом погодные условия в целом благоприятствуют уборке урожая в Бразилии, являющейся крупнейшим производителем сахара в мире, а также росту и развитию сахароносных культур в Таиланде и Индии", - отмечает организация.

Стоимость мясной продукции в отчетном месяце практически не изменилась по сравнению с июнем, показатель зафиксирован на уровне в 175,1 пункта. "Рост международных цен на баранину в июле был компенсирован снижением котировок говядины, свинины и мяса птицы. Основной причиной снижения цен на говядину стал слабый импортный спрос в Соединенных Штатах, где отмечается рост собственного производства", - указывает FAO.