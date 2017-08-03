Siemens потеряет до 200 млн евро в России из-за скандала с крымскими турбинами

Немецкий концерн Siemens может потерять от 100 до 200 млн евро выручки в России из-за скандала с поставками турбин во временно оккупированный Крым.

Об этом в четверг заявил глава Siemens Джо Кезер, сообщает Reuters.

Кезер заявил, что компания уже приняла меры для сокращения убытков, однако сейчас Siemens не исключает новых мер.

Россия поставила на оккупированный полуостров четыре турбины производства немецкого концерна Siemens в обход санкций ЕС.

Siemens сначала отрицал нелегальную поставку. Однако впоследствии заявил, что есть все доказательства того, что газовые турбины были незаконно ввезены на полуостров.

Концерн решил остановить поставку энергетического оборудования российским государственным компаниям, пока не разработает новые правила контроля поставок.

Кроме того, Siemens подал иски в Арбитражный суд Москвы против причастных к поставке его турбин в оккупированный Крым.