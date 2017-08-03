Гражданам США запретили посещать КНДР

С 1 сентября вступает в силу запрет на посещение гражданами США Северной Кореи.

Об этом говорится в сообщении Госдепа, опубликованном в федеральном реестре США.

Американцев, которые находятся в КНДР, Вашингтон призвал покинуть страну до 1 сентября. Именно в этот день запрет на въезд в Северную Корею с американским паспортом официально вступит в силу.

"Госсекретарь одобрил это ограничение в связи с серьезным и растущим риском ареста и длительного содержания под стражей граждан США северокорейской системой правоохранительных органов", - сообщили в Госдепе.

Журналистам и сотрудникам гуманитарных организаций ведомство будет предоставлять специальные разрешения на посещение КНДР. Северная Корея станет единственной страной, в которую гражданам США будет запрещен въезд.