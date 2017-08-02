Молдавия объявила Рогозина персоной нон грата

Правительство Молдавии на заседании в среду приняло решение объявить персона нон-грата вице-премьера России Дмитрия Рогозина.

«Предлагаю сделать вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина персона нон-грата в Молдавии и запретить ему пересекать территорию нашей страны», — заявил на заседании глава МИД республики Андрей Галбур. Решении поддержали большинство членов кабмина.

Ранее Рогозин обвинил лидера правящей партии Молдавии Владимира Плахотнюка в срыве своего визита в Кишинев и Тирасполь.

"Цель его была столкнуть нас с Румынией, поэтому делали, как это обычно делают дельцы — чужими руками", — заявил вице-премьер. Рогозин подчеркнул, что сорвав его переговоры с президентом Игорем Додоном Кишинев потерял сотни миллионов долларов.

Власти Молдовы аргументировали свое решение тем, что Дмитрий Рогозин неоднократно выступал с заявлениями недружественного характера, дискредитирующими и оскорбительными в адрес Молдовы.

Ранее информацию о том, что Рогозину запретят въезд в Молдову и транзит по территории страны, подтвердили источники в правительстве Молдовы.

Ранее Рогозин объявил о том, что он может приехать в Молдову в сентябре, если власти Молдовы предоставит ему гарантии безопасности и обеспечит транзит в воздушном пространстве других стран.

Напомним, Румыния запретила пересечение ее воздушного пространства самолету, на борту которого находился российский вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Москва выразила решительный протест временному поверенному в делах Румынии в России в связи с запретом Бухареста на пролет самолета.

Российский вице-премьер летел в Молдову для участия в мероприятиях на территории Приднестровья по приглашению президента Игоря Додона.

Правительство Молдовы неоднократно призывал Москву отказаться от участия в мероприятиях, посвященных 25-летию миротворческой операции в Приднестровье.