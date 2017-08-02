Последнее обновление: 02.08.2017 11:29

Сенат США утвердил нового директора ФБР

Категории: США ФБР

Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за назначение Кристофера Рея на пост директора ФБР.

Об этом сообщает CNN.

За его кандидатуру проголосовали 92 сенатора, против — пятеро.

Кристофер Рэй во время президентства Джорджа Буша-младшего занимал пост заместителя генерального прокурора США.

В июле он пообещал разобраться, вмешивалась ли Украина в выборы в США в 2016 году.

Предыдущего директора ФБР Джеймса Коми Дональд Трамп уволил в середине мая, объяснив свое решение тем, что Коми "не в состоянии руководить бюро".

Коми возглавлял расследование ФБР о возможных связях членов предвыборного штаба Трампа с Россией. Подозревают, что Дональд Трамп мог уволить Коми из-за активизации расследования относительно вмешательства России в выборы президента США.

blog comments powered by Disqus
<Июль 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Август 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование