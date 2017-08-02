Сенат США утвердил нового директора ФБР

Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за назначение Кристофера Рея на пост директора ФБР.
Об этом сообщает CNN.
За его кандидатуру проголосовали 92 сенатора, против — пятеро.
Кристофер Рэй во время президентства Джорджа Буша-младшего занимал пост заместителя генерального прокурора США.
В июле он пообещал разобраться, вмешивалась ли Украина в выборы в США в 2016 году.
Предыдущего директора ФБР Джеймса Коми Дональд Трамп уволил в середине мая, объяснив свое решение тем, что Коми "не в состоянии руководить бюро".
Коми возглавлял расследование ФБР о возможных связях членов предвыборного штаба Трампа с Россией. Подозревают, что Дональд Трамп мог уволить Коми из-за активизации расследования относительно вмешательства России в выборы президента США.