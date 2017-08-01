В Турции перед судом предстали полтысячи обвиняемых в попытке путча

В Турции 1 августа начался судебный процесс над 486 обвиняемыми по делу о беспорядках на авиабазе "Акынджи", которые произошли в ходе попытки переворота 15 июля 2016 года.

Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Процесс начался под юрисдикцией 4-го Уголовного суда Анкары в тюрьме Синджай. Суд идет в зале, специально построенном для рассмотрения дел о попытке переворота.

В списке обвиняемых - религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, которого Анкара считает главным организатором попытки переворота. Кроме того, бывший член Высшего военного совета Акин Озтюрк, имамы, пилоты самолетов.

Дела семи обвиняемых, в том числе Гюлена и Оксюза, суд рассматривает заочно. Подозреваемых обвиняют в нарушении Конституции, попытке убить президента, попытке свергнуть правительство и захватить военную базу.

События на базе "Акынджи" были центральными при попытке переворота. Путчисты захватили начальника генштаба и командиров вооруженных сил Турции. Они были освобождены в рамках операции спецназовцев.