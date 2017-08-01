Последнее обновление: 01.08.2017 15:28

Польша продолжает вырубку Беловежской Пущи несмотря на решение суда ЕС

Польша продолжает вырубку леса в Беловежской пуще несмотря на запрет суда ЕС, оправдывая свои действия защитными мерами.

Об этом в понедельник, 31 июля, заявил министр окружающей среды Польши Ян Шишко, сообщает Wyborcza.

По его словам, на территории Беловежской пущи происходит вырубка, связанная с "задачами защиты", ведь деревья повреждены жуками-короедами. Он утверждает, что министерство должно выполнить план по "защитных мероприятиях".

Министр подчеркнул, что до 4 августа Польша подготовит свой ответ на претензии Европейской комиссии относительно вырубок. По его словам, Варшава будет действовать в соответствии с законодательством ЕС.

Напомним, суд ЕС приказал прекратить вырубку деревьев Польшей в Беловежской пуще до вынесения окончательного приговора. Такое решение суда должно помочь предотвратить необратимые последствия для Беловежской пущи.

Суд принял решения по иску Еврокомиссии, которая утверждает, что под вырубку попадают столетние деревья, что является угрозой для целостности этого объекта. Для некоторых видов животных и растений Беловежский лес является единственным районом проживания в Польше.

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