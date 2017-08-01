Катар пожаловался в ВТО на экономическую блокаду арабских государств

Катар подал жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за "незаконной блокады", введенной странами-соседями Персидского залива.

Министерство экономики и торговли Катара отметило, что жалоба была подана в орган урегулирования споров ВТО против стран, совершивших блокаду.

"В жалобе страны, совершившие блокаду, обвиняются в нарушении основных законов и конвенций ВТО по торговле товарами и услугами и связанных с торговлей аспектами в интеллектуальной собственности", - заявили в катарском министерстве.

Ранее Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн разорвали дипломатические и экономические связи с Катаром и обвинили его в поддержке терроризма. Они выдвинули список требований к Катару, состоящий из 13 пунктов.

От Катара требовали разорвать дипломатические связи с Ираном, закрыть военную базу Турции на своей территории и телеканал "Аль-Джазира".

Катар категорически отказался выполнять любые требования, которые нарушают его суверенитет и международное право.

Впоследствии, четыре арабские страны - ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн и Египет, которые объявили бойкот Катару, пошли на уступки и больше не настаивают на выполнении ДДохой всех 13 требований из обнародованного ранее ультимативного списка.