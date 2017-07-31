Moody's предупредило о негативных последствиях реформы юстиции Польши

Реформа юстиции, запланированная национал-консервативным правительством Польши, окажет негативные последствия на кредитный рейтинг страны, заявило международное агентство Moody's.

Планы Варшавы серьезным образом угрожают независимости судебной системы страны и подрывают принцип разделения властей, говорится в сообщении агентства, распространенном в понедельник, 31 июля.

Запланированные изменения разрушают правовое государство и ослабляют польские институты власти, подчеркнули эксперты Moody's. В настоящее время агентство дает высокую оценку кредитоспособности страны - "А2", что соответствует "надежным инвестициям" со стабильным прогнозом.

25 июля президент Польши Анджей Дуда подписал один из законов, касающихся реформы судебной системы - закон об общих судах. Новый документ дает министру юстиции право самостоятельно назначать и увольнять председателей судов. Критики реформы, среди прочего, предупреждают об опасности влияния главы Минюста на суды и судей.

В то же время глава государства наложил вето на два других законопроекта о резко критикуемой судебной реформе - о реорганизации Верховного суда и о Национальном совете судоустройства, объяснив свое решение тем, что эти проекты противоречат Конституции. Таким образом президент отреагировал на многотысячные акции протеста, прошедшие по стране, и на угрозы санкций со стороны ЕС.