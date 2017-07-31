Рост производственной активности в Китае замедлился в июле

Рост активности в производственном секторе Китая немного замедлился в июле на фоне ослабления спроса на китайские товары за рубежом, однако масштабные инвестиции правительства страны в инфраструктуру продолжили поддерживать бум строительства и экономику КНР в целом.

Официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) продолжил удерживаться выше отметки в 50 пунктов, отделяющей рост активности от спада, 12-й месяц кряду, поскольку Пекин выделяет значительные средства для поддержки бума строительства, поддерживающего спрос на все строительные материалы, от цемента до стали.

Однако аналитики считают, что рост экономики КНР замедлится в ближайшие месяцы, поскольку жесткие меры правительства для борьбы с финансовыми рисками повышают стоимость заимствований для компаний и оказывают давление на прибыль.

Официальный PMI снизился до 51,4 пункта в июле, показали данные Национального статистического бюро в понедельник, с 51,7 пункта в июне. Аналитики, опрошенные Рейтер, прогнозировали показатель на уровне 51,6 пункта.

Экспортные заказы, которые помогли китайским предприятиям восстановить активность в июне, сократились в июле, а производители сообщили об ослаблении спроса из-за рубежа.

Рост активности в секторе услуг также замедлился в июле, снизившись до 54,5 пункта с трехмесячного пика в 54,9 пункта в июне, показали данные статистического бюро.

Теперь рынки ждут результатов частного исследования производственной активности, проводимого Caixin/Markit, которые будут опубликованы во вторник.