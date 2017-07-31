Прибыль Heineken превзошла ожидания за счет показателей в Европе

Вторая крупнейшая в мире пивоваренная компания Heineken получила прибыль в первой половине 2017 года, превзошедшую ожидания аналитиков, при этом рост прибыли в Европе ускорился на фоне поздней Пасхи и раннего лета.

Голландский производитель самого продаваемого в Европе лагера Heineken, а также марок Tiger и Sol, сообщил о росте объемов, выручки и прибыли на сопоставимой основе во всех четырех регионах присутствия.

Рост объемов в Эфиопии и ЮАР более чем компенсировал снижение в Нигерии, при этом устойчивость рынка Мексики способствовала увеличению продаж в регионе Северной и Южной Америк.

Рынок Вьетнама, один из двух ведущих для компании, сохранил устойчивые показатели. Компания нарастила объемы в странах Европы, где темпы роста прибыли были самыми высокими, в частности во Франции, Италии, Испании и Португалии.

Heineken сообщил в понедельник, что по-прежнему ожидает роста выручки и прибыли в текущем году.

"Хотя экономические условия, вероятно, останутся волатильными, наши годовые прогнозы не изменились", - сказал глава компании Жан-Франсуа ван Боксмеер.

Компания подтвердила прогноз годового роста операционной маржи на 0,4 процентного пункта.

Операционная прибыль Heineken в первом полугодии выросла на 11,8 процента без учета разовых статей баланса до 1,81 миллиарда евро ($2,12 миллиарда), тогда как опрошенные Рейтер аналитики ждали этот показатель на уровне 1,76 миллиарда евро.