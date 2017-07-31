Немцы перестали доверять своим автомобилестроителям

Более половины опрошенных жителей Германии (53%) перестали доверять немецким автомобилестроителям, свидетельствуют опубликованные в воскресенье газетой Bild am Sonntag данные социологического опроса, проведенного по заказу издания институтом изучения общественного мнения Emnid.

Только 5% респондентов считают концерны VW, Audi, BMW и другие заслуживающими доверия. 39% опрошенных думают, что они "более-менее заслуживают доверия", три процента не определились со своим мнением или не дали ответа на этот вопрос. 75% респондентов хотели бы, чтобы жестче правительство реагировало на нарушение автопроизводителями своих обязательств и правил.

В то же время в вопросе о практическом переходе Германии на электромобили, подавляющее большинство опрошенных заявило о своем нежелание того, чтобы правительство определяло четкие сроки запрета продажи бензиновых и дизельных автомобилей. Против этого выступили 79% участников опроса. Поддержку эта идея нашла лишь у 24 % респондентов. В опросе принимали участие 500 человек.

Федеральный министр транспорта Германии Александер Добриндт в интервью Bild am Sonntag подчеркнул, что падение доверия к немецким автомобилестроителям грозит ущербом для имиджа торговой марки " Made in Germany". По его словам, автомобильная индустрия несет огромную ответственность за то, чтобы исправить допущенные ошибки и восстановить доверие.