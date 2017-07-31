Последнее обновление: 31.07.2017 12:25

Власти Беларуси решили создать фармацевтический холдинг

Власти Беларуси решили создать холдинг по производству фармацевтической продукции.

"Создание холдинга направлено на совершенствование отношений собственности и повышение эффективности управления государственными активами. Это будет достигнуто за счет обеспечения независимости органов лицензирования, государственной регистрации лекарственных средств и сертификации производства от интересов производителей государственной формы собственности, что соответствует мировой практике, а также за счет объединения компаний фармацевтической отрасли для повышения их конкурентоспособности на мировых рынках, максимизации их стоимости через консолидацию активов, оптимизацию структуры управления и сокращения затрат", - говорится в комментарии к подписанному Лукашенко указу № 258.

Холдинг будет открыт для вхождения предприятий всех форм собственности и любой ведомственной подчиненности.

В соответствии с указом ликвидируется Департамент фармацевтической промышленности. Осуществлявшиеся им функции государственного регулирования в фармацевтической отрасли будут сохранены в Министерстве здравоохранения.

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