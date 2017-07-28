Нацбанк Украины запретил продавать «дочку» Сбербанка Гуцериеву

Национальный банк Украины отказался дать согласие на покупку консорциумом, в который вошли латвийский Norvik Bank (акционер Григорий Гусельников) и компания, принадлежащая сыну основного владельца компании «Руснефть» и группы «Сафмар» Саиду Гуцериеву, украинской «дочки» Сбербанка.

Основанием для отказа в пресс-службе регулятора назвали непредоставление инвесторами документов, необходимых для осуществления проверки на предмет их соответствия требованиям законодательства Украины.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что основанием для отказа стала недостаточность собственных средств покупателя и неподтвержденные сведения об источниках их происхождения.

Одновременно с этим было решено отклонить заявку депутата Верховной Рады Максим Микитася и основателя девелоперской компании MosCityGroup Павла Фукса на покупку у российского ВЭБ его украинской «дочки» «Проминвестбанк». Причиной отказа также названо отсутствие нужных документов.

В середине марта 2017 года президент Украины Петр Порошенко ввел санкции в отношении пяти украинских банков с российским капиталом, в число которых попала и «дочка» Сбербанка.

Позднее зампред НБУ Катерина Рожкова заявила, что перспектив развития на Украине у российских банков нет и они должны покинуть рынок.

В конце марта пресс-служба Сбербанка объявила о договоренности по продаже 100% акций украинского ПАО «Сбербанк» консорциуму Гуцериева и Гусельникова.

12 апреля НБУ сообщил, что получил заявку Гуцериева на совершение сделки, в рамках которой он планирует приобрести 77,5% в капитале украинского Сбербанка. Оставшиеся 22,5% должна была составить доля Norvik Bank.

Бизнесмен Виктор Прокопеня, также подававший заявку на покупку украинской «дочки» Сбербанка заявил РБК, что по-прежнему заинтересован в сделке. «В настоящий момент ожидаем решения регуляторов в отношении нашей заявки», - сказал он.