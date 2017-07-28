Конгресс США не против увеличения оборонного бюджета страны

Члены палаты представителей Конгресса США одобрили законопроект, предусматривающий увеличение оборонного бюджета страны в следующем финансовом году на $788 млрд, сообщает агентство AP.

В эту сумму, среди прочего, включены $1,6 млрд, запрошенные администрацией президента Дональда Трампа на начало строительства стены на границе с Мексикой.

За пакет предложенных мер проголосовали 235 конгрессменов, 192 выступили против. При этом почти все представители республиканского большинства голосовали "за", а практически все демократы - "против".

Агентство отмечает, что цель законопроекта - выполнить давнее обещание республиканцев о повышении боеготовности армии. Кроме того, он позволит увеличить на 5% финансирование программ по поддержке ветеранов, а также - увеличить зарплаты военнослужащих на 2,4%.

Законопроект в случае утверждения даст возможность усилить возможности США противостоять северокорейской ракетной угрозе. Так, предлагается на $825 млн увеличить финансирование агентства по противоракетной обороне США, купить дополнительные ракеты и пусковые установки для американской системы ПРО. Кроме того, запланирована закупка дополнительных систем ПРО THAAD для обеспечения обороны на региональном театре военных действий.

Дополнительные деньги члены палаты представителей предложили выделить и на содержание ядерного арсенала США.

Кроме того, увеличение расходов позволило бы Пентагону активно закупать дополнительные корабли, самолеты, танки и другую технику. Также подобный бюджет дал бы возможность США продолжать военные операции за рубежом и увеличить численность Вооруженных сил, при этом подняв зарплату военнослужащим.

Американские СМИ отмечают, что осенью 2017 года этот законопроект будет рассматривать сенат, где у республиканцев менее уверенное большинство, чем в палате представителей. Не исключено, что в итоге сенаторы не смогут одобрить подобное увеличение оборонных расходов.