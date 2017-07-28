Starbucks фокусируется на Китае на фоне замедления роста в США

Starbucks Corp отчиталась о квартальной прибыли, совпавшей с ожиданиями аналитиков, и понизила прогноз на текущий квартал на фоне слабости розничной и ресторанной отраслей США.

Новый глава Starbucks Кевин Джонсон сказал, что крупнейшая в мире сеть кофеен в долгосрочной перспективе инвестирует в Китай на фоне беспокойства о снижении спроса в США, на главном рынке для компании.

Ранее Starbucks сообщила, что купит оставшиеся 50 процентов подразделения East China у партнеров примерно за $1,3 миллиарда, что станет крупнейшим приобретением для компании.

Чистая прибыль компании снизилась на 8,3 процента до $691,6 миллиона, или 47 центов на акцию, в третьем квартале, завершившемся 2 июля. Без учета ряда статей баланса Starbucks заработала 55 центов на акцию, что совпало с консенсус-прогнозом опрошенных Рейтер аналитиков.

Продажи в американских кафе, открытых не менее 13 месяцев, выросли на 5 процентов за квартал.

В то же время компания понизила годовой целевой показатель чистой прибыли на акцию до $1,96-$1,97 с ранее сниженного прогноза на уровне $2,06-$2,10.

Сопоставимые продажи в Китае выросли на 7 процентов.