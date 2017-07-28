Лукашенко отменил охранную зону Полесского радиационно-экологического заповедника

Лукашенко указом № 259 отменил охранную зону Полесского государственного радиационно-экологического заповедника.

Документ также предусматривает "упразднение ее границ, площади и состава земель с целью снятия ограничений с землепользователей по использованию земельных участков, находящихся на ее территории".

Знаки радиационной опасности будут размещены непосредственно в границах заповедника.

По мнению властей, принятие указа "будет способствовать ведению хозяйственной деятельности вблизи границ заповедника".

"Указ согласован всеми заинтересованными государственными органами. Его принятие не создаст препятствий системному и согласованному правовому регулированию отношений, связанных с использованием прилегающих к Полесскому государственному радиационно-экологическому заповеднику территорий", - говорится в комментарии к документу.