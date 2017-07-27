Huawei ждет сокращения годовых поставок смартфонов на фоне фокуса на прибыли

Китайская Huawei Technologies прогнозирует поставки смартфонов на уровне 140-150 миллионов единиц в 2017 году, что станет резким замедлением роста годового показателя для третьего крупнейшего мирового производителя смартфонов, решившего сфокусироваться на прибыли, а не объемах продаж, благодаря более дорогим моделям.

Рост прибыли базирующейся в Шэньчжэне компании находился под давлением, поскольку низкомаржинальный бизнес по продаже смартфонов столкнулся с жесткой конкуренцией в Китае и за его пределами.

Глава потребительского подразделения китайской компании Ричард Ю сказал в четверг, что компания прогнозирует годовые поставки смартфонов на уровне 140-150 миллионов после 73 миллионов, поставленных в первом полугодии.

Годом ранее показатель составил 139 миллионов смартфонов, что было на 29 процентов выше показателя 2015 года.

Выручка группы в первом полугодии 2017 года выросла на 15 процентов до 283,1 миллиарда юаней ($42,03 миллиарда) против роста на 40 процентов годом ранее. Это самый скромный рост полугодовой выручки Huawei с 2013 года.

Маржа операционной прибыли снизилась до 11 процентов с 12 процентов годом ранее. Компания не раскрыла информацию о прибыли за отчетный период.