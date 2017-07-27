Франция сократит срок выдачи туристических виз для граждан еще 10 стран

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп в среду объявил, что срок выдачи туристических виз во Францию для граждан десяти стран сократят до 48 часов с 1 ноября 2017 года.

Это одна из мер, которую вводит местное правительство, чтобы Франция оставалась самым популярным турнаправлением в мире, сообщаетRFI.

«Туристические визы во Францию будут выдавать за двое суток для граждан России, Таиланда, Филиппин, Камбоджи, Лаоса, Бирмы, Индонезии и Индии. Позже, в 2018 году, эта мера может распространится на туристов из Саудовской Аравии и Вьетнама», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодня за 48 часов туристические визы во Францию выдают для туристов из Китая (для граждан Китая с 1 января 2016 года туристические визы выдают даже за одни сутки), Сингапура, ЮАР, Катара, Кувейта, Бахрейна, Омана и Турции.

Кроме того, чтобы повысить привлекательность Франции как туристического направления, правительство планирует сократить срок ожидания при паспортном контроле в аэропортах. Для граждан стран Евросоюза ожидание в аэропорту не должно превышать 30 минут, для остальных - 45 минут с 1 января следующего года.

В планах французских властей - привлечь 100 миллионов туристов из-за рубежа в 2020 году и продлить срок их пребывания во Франции. Ежегодный доход от международного туризма в 2020 году, по плану, должен составить 50 миллиардов евро.

«Туризм - это наше национальное сокровище, уникальный потенциал. Франция - первое в мире туристическое направление, и это не шутки, но мы можем показать и лучшие результаты и должны их показать и покажем их», - заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп по итогам межведомственного совещания по вопросам туризма.

Как сообщается, число туристов во Франции снизилось после терактов в Париже и в Ницце. Впрочем, в 2016 году Франция осталась самым популярным туристическим направлением в мире и приняла 83 миллиона иностранных туристов. А с конца 2016 года снова наблюдается рост числа туристов. Туристический сектор составляет 8% от ВВП страны. В этой отрасли работают около двух миллионов человек.