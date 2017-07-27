Bayer понизила прогноз прибыли из-за подразделения потребительского здравоохранения

Немецкий производитель лекарств Bayer, который находится в процессе приобретения американской Monsanto, понизил прогноз роста операционной прибыли в текущем году до ниже 10 процентов на фоне сокращения продаж продукции на рынке потребительского здравоохранения в США и пестицидов в Бразилии.

Продажи линии солнцезащитных средств Coppertone, лекарства от аллергии Claritin и обезболивающего Aleve, основных брендов, которые Bayer купила у Merck & Co в 2014 году, по отдельности снизились более чем 10 процентов во втором квартале, главным образом из-за жесткой конкуренции в США.

Крупнейший в Германии производитель лекарств сообщил, что ожидает роста скорректированной прибыли до выплаты процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) на "высокий однозначный процент".

Bayer предупредила в июне, что плохие продажи дистрибьюторов пестицидов в Бразилии и более слабые, чем ожидалось, показатели подразделения потребительского здравоохранения лишат компанию прибыли в размере как минимум 300 миллионов евро ($342 миллионов).

Операционная выручка подразделения Crop Science, которое планирует завершить слияние с Monsanto до конца года, снизилась более чем вдвое.

Скорректированная EBITDA компании во втором квартале составила 3,06 миллиона евро, немного превысив прошлогодний показатель и совпав с ожиданиями аналитиков.