Нацбанк Беларуси увидел снижение инфляционных ожиданий

Инфляционные ожидания в Беларуси снижаются по мере замедления темпов роста цен, но все еще остаются на высоком уровне, говорится в сообщении Нацбанка РБ.

В июне годовой темп прироста потребительских цен снизился до 6,5% с 10,6% в декабре 2016 года. Правительство прогнозирует, что цены в этом году вырастут на 9,0%.

С начала года Национальный банк снизил ставку рефинансирования на шесть процентных пунктов до 12%.

"В конце 2-го квартала отмечается более быстрое восстановление роста доходов населения и потребительского спроса, что наряду с июньским ростом цен на продовольствие может сдерживать дальнейшее замедление инфляции", - говорится в сообщении регулятора.

На начало июня средняя зарплата в Беларуси, по официальной версии, выросла до $420 (на 1 января была $370).