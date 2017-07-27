Shell увеличила прибыль в три раза за счет переработки и роста цен на нефть

Royal Dutch Shell увеличила прибыль во втором квартале более чем втрое, превысив прогнозы за счет высоких показателей нефтепереработки и роста цен на нефть.

Англо-голландский концерн также сообщил о существенном улучшении денежного потока, выросшего до $12,2 миллиарда, и снижении объема долгов, поскольку усилия, направленные на сокращение расходов, начали приносить плоды.

Компания отчиталась о хороших результатах вопреки снижению производства нефти и газа по сравнению с предыдущим кварталом в результате сокращения добычи в Катаре.

Чистая прибыль, причитающаяся акционерам компании и основанная на текущей стоимости поставок без учета специальных статей баланса, выросла на 245 процентов до $3,6 миллиарда во втором квартале, превысив предоставленный компанией консенсус-прогноз аналитиков на уровне $3,15 миллиарда.

Основными драйверами роста прибыли стали нефтепереработка и производство химических продуктов.

Денежный поток в первом полугодии вырос в семь раз до $20,8 миллиарда в годовом исчислении.

Добыча нефти и газа во втором квартале снизилась до 3,495 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки с 3,508 миллиона в первом квартале.