Последнее обновление: 27.07.2017 17:45

Французская ENGIE получит лицензию на торговлю газом в Украине

НКРЭКУ планирует выдать дочерней компании французской ENGIE лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа на территории Украины. Об этом свидетельствует повестка дня заседания 1 августа, сообщает OilNews.

ООО «Энжи Энерджи Менеджмент Юкрейн» учреждена в Киеве в августе 2016 г. 99% уставного капитала принадлежит GDF International, 1% - АО «Сопранор» (обе – Франция). Руководителем является Ольга Жуковская. Французская ENGIE - один из крупнейших поставщиков газа в Украину

Аналогичные лицензии НКРЭКУ уже получили международные компании MET Holding и Trafigura. Согласно законодательству, с 1 июля ПАО «Укртрансгаз» не принимает заявки на транспортировку газа от компаний, не имеющих лицензию НКРЭКУ. На 14 июля такие лицензии имели 276 компаний.

ENGIE одна из крупнейших европейских энергокомпаний, которая занимается генерацией, передачей и поставкой электроэнергии, добычей, транспортировкой и поставкой природного газа, а также альтернативными источниками энергии. В 2016 г. оборот компании составил €66,6 млрд.

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