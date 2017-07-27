Сланцевые компании США продолжают урезать бюджеты на 2017 год

Американские нефтекомпании Hess Corp и Whiting Petroleum Corp в среду объявили о сокращении бюджета на 4 и 14 процентов соответственно в 2017 году из-за подешевевшей нефти.

Избыток предложения на мировом рынке нефти, сохраняющийся вопреки действию глобального пакта ОПЕК+ об ограничении производства сырья, столкнул котировки на американский сорт WTI вниз, в связи с чем аналитики ждали пересмотра бюджета сланцевыми добытчиками.

Первой на этот шаг пошла Anadarko Petroleum Corp. В понедельник компания отчиталась о превысившем прогнозы квартальном убытке и объявила о сокращении капзатрат на $300 миллионов в текущем году.

Число буровых установок в США уменьшилось на прошлой неделе, а темпы их роста за последний месяц снизились до минимума с июня 2016 года, свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes.