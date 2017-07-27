Foxconn построит в США завод по производству ЖК-дисплеев

Компания Foxconn с Тайваня инвестирует более 10 миллиардов долларов в строительство завода по производству ЖК-дисплеев в штате Висконсин в США, сообщил в среду представитель Белого дома.

"Сегодня мы объявляем, что глобальный лидер в производстве компьютерных, коммуникационных продуктов и электроники, компания Foxconn … осуществит крупный инвестиционный проект в Соединенных Штатах, первоначальный вклад составит 10 миллиардов долларов на строительство новейшего … производственного цеха", — сообщил журналистам представитель администрации на брифинге.

С объявлением о достижении соответствующих договоренностей выступит президент США Дональд Трамп. В Белом доме уточнили, что на заводе, на котором будет создано 3 тысячи рабочих мест, будет осуществляться производство жидко-кристаллических панелей (LCD panels). Как рассказал представитель администрации, обсуждение проекта велось в течение нескольких месяцев, в ходе переговоров, в том числе, состоялась личная встреча Трампа и руководителя Foxconn.

Тайваньская Foxconn является одним из крупнейших мировых поставщиков электронных компонентов. В числе ее клиентов — крупнейшие бренды технологического сектора, включая Apple, Nokia, Sony, HP и другие. В августе Foxconn закрыла сделку по покупке 66% японской корпорации Sharp за 388,8 миллиарда иен (3,8 миллиарда долларов).