Немецкая экономика встревожена американскими санкциями против России

Немецкая экономика встревожена ужесточением санкций против России, накануне одобренным Палатой представителей Конгресса США. Законопроект составлен таким образом, что штрафные санкции могут затронуть и неамериканские фирмы. Об этом заявил в среду глава внешнеэкономического отдела Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии Фолькер Трайер.

Вследствие этого могут быть блокированы важные проекты, обеспечивающие энергетическое снабжение Германии, например, если немецкие фирмы не смогут участвовать в строительстве и техническом обслуживании газопроводов из России. "Это бы чувствительно затронуло немецкую экономику", - заявил Трайер.

Он призвал Еврокомиссию добиться ясного разграничения и вывести из-под действий новых правил компании из других стран. "Создается впечатление, что американская сторона в первую очередь озабочена собственными экономическими интересами", - подчеркнул глава внешнеэкономического отдела Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии.

Ранее председатель Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле заявил, что санкции могут ударить по российско-немецкому энергетическому сотрудничеству.

Во вторник, 25 июля, Палата представителей Конгресса США приняла новый пакет санкций против России, Ирана и Северной Кореи. За инициативу проголосовали 419 конгрессменов, против - трое. Для вступления этих мер в силу их должны одобрить Сенат США и затем подписать президент страны Дональд Трамп.

Документ предусматривает, в частности, сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, попавших под санкции, до 14 дней, а нефтегазовых компаний - до 30 дней.

Согласно документу, Вашингтон по-прежнему будет выступать против газопровода "Северный поток-2", так как он "оказывает вредное воздействие на энергетическую безопасность Евросоюза, развитие газового рынка в Центральной и Восточной Европе и реформы Украины в сфере энергетики". В законопроекте при этом отмечается, что санкции не должны затрагивать сотрудничество США и России в космической сфере.