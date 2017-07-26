Toyota разрабатывает заряжающийся за несколько минут электрокар

Компания Toyota разрабатывает электромобиль, оснащенный аккумулятором нового типа, который сможет заряжаться за несколько минут.

Продажи нового электромобиля должны начаться в 2022 г. Электрокар будет оснащен твердотельными батареями, которые, кроме прочего увеличат дальность хода на одной зарядке, сообщает японское печатное издание Chunichi Shimbun.

Сейчас электромобили, использующие литиево-ионные батареи, заряжаются не менее чем за 20-30 минут (при использовании самых быстрых зарядных устройств) и имеют запас хода на одной зарядке в 300-400 км.

Представитель Toyota не стал комментировать конкретные планы компании, но подтвердил, что она нацелена начать выпуск твердотельных батарей в начале 2020-х гг.