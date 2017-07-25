Raiffeisen прогнозирует существенный рост прибыли во II квартале

Raiffeisen Bank International (RBI) сообщил во вторник, что ожидает увеличить прибыль во втором квартале примерно в три раза до 365 миллионов евро ($425,15 миллиона), отчасти благодаря сокращениям резервов на покрытие безнадежных долгов.

Чистые резервы на возможные убытки от обесценения активов в первом полугодии 2017 года сократились до 75 миллионов евро с 403 миллионов евро годом ранее. Теперь RBI ждет прибыли в первом полугодии в размере 585 миллионов евро против 236 миллионов евро в первой половине 2016 года.

Банк, работающий на территории Центральной и Восточной Европы, сообщил, что может получить прибыль от продажи просроченных долгов, которая превысит прогнозы.

RBI завершил слияние с бывшей материнской компанией RZB ранее в этом году, чтобы упростить структуру Raiffeisen и укрепить собственный капитал.

RBI сообщил, что опубликует полные полугодовые результаты 10 августа.

Компания рассчитывает, что соотношение расходов к доходам составит 50-55 процентов, а рентабельность капитала до вычета налогов - около 14 процентов в среднесрочной перспективе.