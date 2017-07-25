Индекс деловых настроений ФРГ установил новый рекорд

В третий раз подряд индекс деловых настроений в Германии ifo поднялся до новой рекордной отметки. В июле его значение выросло с 115,2 до 116,0 пункта, сообщил Мюнхенский институт экономических исследований ifo во вторник.

"В высшем звене управления немецких компаний царит эйфория", - отметил глава института Клеменс Фюст.

По его словам, еще никогда с момента воссоединения Германии руководство немецких фирм не было столь довольно состоянием рынка, как теперь. Соответствующий показатель вырос на 1,2 пункта до 125,4 пункта. Оптимистично руководители немецких компаний оценивают и перспективы на ближайшие шесть месяцев, это значение поднялось на 0,5 пункта до 107,3 пункта.

"Немецкая экономика работает в полную силу", - указал глава ifo. Особенно оптимистичны деловые настроения в строительной отрасли, а также в сфере оптовой торговли.

Показатели барометра деловой активности ifo основываются на опросах руководства примерно 7000 немецких компаний.