МВФ похвалил Узбекистан за намерение провести валютную реформу

Узбекистан ставит приоритетом валютную реформу, которая позволит снять основные препятствия для иностранных инвестиций, говорится в сообщении Международного валютного фонда.

"С особым одобрением миссия (МВФ) восприняла план официальных органов по первоочередному реформированию валютной системы", - говорится в заявлении МВФ, опубликованном в понедельник.

Источники Reuters сообщили в июле, что Узбекистан разрешил ограниченному числу банков и компаний страны продавать иностранную валюту по рыночному курсу в рамках пилотного проекта, который может привести к введению полной конвертируемости национальной валюты - сума.

Узбекистан, самая многонаселенная страна Центральной Азии и вторая по величине экономика региона, обязывает экспортеров продавать четверть своей выручки в иностранной валюте по официальному курсу, который составляет около 4.000 сумов за доллар.

В то же время импортеры могут покупать иностранную валюту только на отдельном, так называемом биржевом рынке, где платят порядка 9.000 сумов за доллар, хотя этот курс официально не сообщается. Курс доллара на черном рынке, используемом преимущественно частными лицами, составляет около 8.400 сумов.

В том же заявлении МВФ сообщил, что унификация валютных курсов и создание возможностей для распределения валютных ресурсов на основе рыночных принципов позволят Центральному банку Узбекистана перейти к денежно-кредитной политике, ориентированной на поддержание стабильности и способной эффективно контролировать инфляцию.

"Реформа валютной системы должна сопровождаться реструктуризацией государственных предприятий и контролируемых государством банков, устранением других факторов, сдерживающих развитие международной торговли и привлечение прямых иностранных инвестиций, а также упорядочением законов, постановлений и процедур, которые неоправданно увеличивают операционные издержки компаний, особенно малых и средних предприятий, имеющих ключевое значение для создания рабочих мест", - говорится в сообщении МВФ.