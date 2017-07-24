Последнее обновление: 24.07.2017 17:55

Минэнерго РФ объявит конкурс на строительство электростанции в Крыму мощностью до 120 мвт

Минэнерго РФ планирует в ближайшее время объявить конкурс на строительство еще одной электростанции в Крыму, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на замминистра энергетики Вячеслава Кравченко.

"Сейчас планируем, и я думаю, что со дня на день будет объявлен конкурс на строительство электростанции в Крыму на 100-120 мегаватт", - сказал Кравченко агентству.

По его словам, новая электростанция может быть построена в районе Саки на западе Крыма.

Россия, аннексировавшая Крым у Украины в 2014 году, строит на полуострове две новые электростанции общей мощностью 940 мегаватт, планируя установить на них четыре газовые турбины большой мощности.

По данным источников Reutersр, на эти электростанции могут быть установлены турбины немецкого машиностроительного концерна Siemens. Немецкая компания подтвердила на прошлой неделе, что турбины ее производства были доставлены в Крым.

В 2015 году Россия планировала обеспечить энергонезависимость Крыма, после аннексии отключенного от украинских энергосетей, установив на полуострове небольшие энергоблоки российского производства.

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