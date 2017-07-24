Украина существенно нарастила поставки электроэнергии за границу

В январе-июне 2017 года Украина увеличила экспорт электроэнергии на 44,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Экспорт увеличился на 975,8 млн кВт-час до 3 163,7 млн кВт-час.

В январе-июне 2017 года экспорт в Венгрию составил 52,9% (1 678,4 млн кВт-час) от всего объема, 22% (695,1 млн кВт-час) - в Молдову, 19,5% (615,6 млн кВт-час) - в Польшу.

В январе-июне Украина увеличила доход от экспорта электроэнергии на 59%, или на 50,867 млн долларов до 136,351 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (85,484 млн долларов).

Ранее глава Минэнергоугля Игорь Насалик заявил, что Украина нарастила производство электроэнергии на 4 миллиарда кВт/ч, несмотря на остановку пяти ТЭС.