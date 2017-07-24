Последнее обновление: 24.07.2017 16:17

Греция для организации размещения госбумаг выбрала шесть банков

Правительство Греции выбрало шесть банков-организаторов для размещения выпуска долгосрочных гособлигаций, прайсинг которого пройдет 25 июля. Греция выпускает бонды впервые с 2014 года.

Как пишет Financial Times, в качестве организаторов выступают Goldman Sachs, Citi, Deutsche Bank, HSBC, BNP Paribas и Bank of America Merrill Lynch.

По данным Афинской фондовой биржи, правительство Греции разместит госбумаги со сроком обращения 5 лет.

В пятницу рейтинговое агентство S&P Global Ratings улучшило прогноз суверенных рейтингов Греции со "стабильного" на "позитивный" в связи с ожиданиями, что европейские кредиторы Афин договорятся о снижении долговой нагрузки в той или иной форме.

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