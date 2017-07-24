Нахимичили: 40% прироста ВВП Беларуси — эффект от налогов и субсидий

На прошлой неделе власти отчитались аж об 1% реального роста ВВП Беларуси. Формальный повод для гордости есть: вывести экономику на такие темпы роста правительство планировало лишь по окончании 9 месяцев. А тут счастье привалило уже по итогам полугодия. Только вот что это был за рост?

Даже скромное увеличение ВВП на 1% было далеко не полностью достигнуто за счет роста добавленной стоимости в экономике. Валовая добавленная стоимость — это вся продукция, созданная в экономике за определенный период, за минусом всех затрат на ее производство. По сути, это чистый продукт, на размер которого богатеет страна, пишет banki24.by.

По первой оценке Белстата, валовая добавленная стоимость в экономике выросла на 0,7%. Поскольку добавленная стоимость занимает не весь ВВП, этот рост дал +0,6 процентного пункта из общего +1%. Что же обеспечило остальную часть прибавки в экономике?

Оставшийся прирост дала такая «субстанция», как чистые налоги на продукты. Под чистыми налогами на продукты официальная статистика понимает разницу между налогами на продукты и субсидиями на продукты. Чем выше налоги на продукты, тем быстрее растет ВВП, чем больше субсидии — тем медленнее.

К налогам на продукты в Беларуси относят такие платежи, как НДС, акцизы, таможенные пошлины. В перечень субсидий на продукты власти включают субсидии госорганизациям, субсидии финансовым компаниям, убытки предприятий при продаже продукции.

Как нетрудно догадаться, чтобы нарастить чистый показатель, достаточно либо увеличить налоги, либо уменьшить субсидии. А уж если происходит и то, и другое, то вообще замечательно.

Чистые налоги на продукты за 6 месяцев 2017 года выросли на 2,8%. В преломлении на рост ВВП это дало искомые +0,4 процентного пункта (то есть 4/10 всего прироста).

Интересно, что вклад чистых налогов на продукты был положительным в течение всего полугодия и от месяца к месяцу только нарастал. Но точно оценить влияние этой компоненты на весь ВВП по отдельным месяцам теперь невозможно. Белстат провел вторую оценку ВВП за первые периоды 2017 года и удалил старые данные из свободного доступа без замены на новые.

Хорошо, а что в таком случае двигало ВВП в реальном секторе? Ведь какой-никакой рост там наблюдался. При детальном рассмотрении оказывается, что едва ли не весь реальный рост экономики произошел благодаря промышленности Минской области.

Ну, а уже внутри промышленности источниками роста были 2 крупных предприятия — Беларуськалий и БЕЛАЗ. У обоих гигантов промышленности производство пухнет на десятки процентов к низкой базе прошлого года. Остальная промышленная братия или слишком мала, чтобы оказывать такое же влияние в масштабах страны, или просто до сих пор находится в незавидном положении.

К слову, если запал от трудовых подвигов на Беларуськалии и БЕЛАЗе исчерпается, предсказать тех, кто придет им на смену довольно легко. Во второй половине года это будут Нафтан и Мозырский НПЗ. В прошлом году с июля по декабрь НПЗ переработали всего 6,6 млн тонн российской нефти против 11,5 млн тонн в январе-июне.

В текущем году во втором полугодии россияне обещают поставить для переработки 9 млн тонн. Соответственно, по отношению к малым объемам конца 2016 года ожидается резкий рост производства нефтепродуктов, а значит и добавленной стоимости.