Концерн BMW опроверг обвинения в картельном сговоре

Автомобили BMW Group не замешаны в манипуляциях и соответствуют действующим требованиям законодательства. Это касается и дизельных автомобилей. Об этом заявил в воскресенье, 23 июля, представитель автоконцерна BMW.

Так BMW ответил на обвинения в картельном сговоре, озвученные ранее изданием Der Spiegel. В частности, сообщалось, что представители Volkswagen, Audi, Porsche, BMW и Daimler регулярно встречались друг с другом и совместно приняли решение из-за экономии уменьшить емкости с жидким реагентом AdBlue, применяющиеся для очистки выхлопных газов дизельных двигателей. Именно это решение, согласно данным Der Spiegel, и послужило началом манипуляциям с выхлопными газами.

BMW не оспаривает факт встреч, однако, с точки зрения баварского автоконцерна, они служили необходимой задаче создания соответствующей инфраструктуры для использования AdBlue. В то же время, по мнению BMW, используемая автоконцерном технология для очистки выхлопов существенно отличается от технологий конкурентов, что позволяет и без всяких манипуляций достигать показателей, предусмотренных законом.

21 июля Der Spiegel написал, что пять крупных автопроизводителей Германии, возможно, вступили друг с другом в картельный сговор. Согласно информации, предоставленной Volkswagen контролирующим органам, с начала девяностых годов представители Volkswagen, Audi, Porsche, BMW и Daimler регулярно встречались друг с другом.

В этих встречах участвовало более 200 специалистов, организованных в более чем 60 рабочих группах. Таким образом немецкие автопроизводители заменили рыночные механизмы конкуренции тайными соглашениями.