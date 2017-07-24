Лукашенко одобрил покупку Паритетбанка

Инвесткомпания Виктора Прокопени VP Capital купит за 50 млн долларов принадлежащий Беларуси пакет акций Паритетбанка (99,83% в уставном фонде). Об этом говорится в указе №254 от 18 июля.

В Нацбанке Беларуси приветствуют приход в банковский сектор отечественного инвестора.

По словам пресс-секретаря Нацбанка Александра Тимошенко, покупатель имеет хорошую деловую репутацию и большой опыт работы в сфере IТ.

"По нашему мнению, этот шаг будет способствовать внедрению в Паритетбанке новых инновационных технологий, новых видов банковских продуктов, современных подходов к управлению бизнесом. Это, в свою очередь, даст положительный эффект как с точки зрения повышения эффективности деятельности данного конкретного банка, так и с точки зрения развития здоровой конкуренции в банковском секторе в целом, от чего в первую очередь выиграют потребители банковских услуг", - отметил Александр Тимошенко, комментируя покупку Паритетбанка (цитата по БелТА).

Паритетбанк основан в 1991 году и имеет около 25 отделений по республике. За первый квартал 2017 года его активы составляли более 350 млн рублей, а обязательства превышали 250 млн. Собственный капитал банка достиг около 100 млн рублей.

Банку принадлежит ряд объектов недвижимости, в нем работает более 400 человек.