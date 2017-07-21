Аналитики снизили инфляционные ожидания для еврозоны, но улучшили прогноз роста ВВП

Уровень инфляция в еврозоне в ближайшие годы может оказаться ниже, чем ранее предполагалось, но экономический рост и сокращение безработицы, возможно, превзойдут предыдущие прогнозы, следует из данных опроса профессиональных прогнозистов, проводимого Европейским центробанком.

ЕЦБ, который учитывает результаты опроса при принятии решений в области денежно-кредитной политики, в четверг сохранил процентные ставки на рекордных минимумах, призвав проявить терпение и настойчивость в том, чтобы вернуть инфляцию обратно к целевому уровню.

В то же время предположение, что давление на инфляцию временное и его можно проигнорировать, усилило ожидания того, что банк может начать сворачивать программу стимулов этой осенью, даже несмотря на то, что он, вероятно, еще долгие годы будет придерживаться мягкой денежно-кредитной политики.

Согласно опросу, в котором приняли участие 56 прогнозистов, уровень инфляции в текущем году составит 1,5 процента, в 2018 - 1,4 процента и в 2019 - 1,6 процента, при этом каждый из показателей оказался на 0,1 процентного пункта ниже прогнозов, сделанных три месяца назад.

В более долгосрочной перспективе, охватывающей следующие пять лет, инфляционные ожидания в целом остались без изменений на уровне 1,8 процента, что примерно совпадает с целью ЕЦБ, которой является удержание инфляции вблизи, но ниже 2 процентов.

Прогнозируемый показатель базовой инфляция, которая исключает цены на энергоносители и продукты питания, был пересмотрен вверх с 1,0 процента до 1,1 процента в текущем году, но дальнейшие ожидания остались без изменений - 1,3 процента в следующем году, 1,5 процента в 2019 и 1,7 процента в более долгосрочной перспективе.

"Респонденты, которые пересмотрели вверх свои ожидания на 2017 год, ссылались на улучшение перспектив роста", - сообщил ЕЦБ.

Банк попытался объяснить очевидный конфликт между ускорением роста и слабой инфляцией.

Относительно быстрое падение уровня безработицы, как ожидалось, создаст дополнительное давление на заработную плату и, следовательно, инфляцию, но изменения в структуре рынка труда, произошедшие со времен мирового финансового кризиса, по-видимому, препятствуют росту заработных плат.

По данным опроса, рост ВВП составит 1,9 процента в текущем году, тогда как три месяца назад показатель прогнозировался на уровне 1,7 процента. Прогнозы уровня безработицы были снижены на 0,2-0,3 процентного пункта для всех годов.