Последнее обновление: 21.07.2017 12:16

МВФ выделит Греции новый кредит

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение нового кредита для Греции.

Принципиальное решение было принято на заседании МВФ в четверг. Подробности и условия еще предстоит согласовать, известно лишь, что сумма кредита составит 1,6 млрд евро.

В июне Еврогруппа также согласилась выделить Афинам новый кредит в размере 8,5 млрд евро. Сумму перечислят несколькими траншами. После этого решения американское кредитное агентство Moody's повысило долгосрочный рейтинг Греции на одну ступень - с "Caa3" на "Caa2".

Греция получает финансовую помощь от структур Евросоюза и МВФ с 2010 года.

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