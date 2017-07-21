Siemens прекратит поставки оборудования для госзаказов в России

Немецкий концерн Siemens инициировал процесс разрыва лицензионного соглашения с российскими компаниями на поставку оборудования для электростанций. Об этом говорится в сообщении компании.

В сообщении компании отмечается, что Siemens получил достоверную информацию о том, что все четыре газовые турбины, которые были поставлены летом 2016 года в Краснодарский край, были «локально модифицированны и незаконно перемещены» в Крым в нарушении договора.

«Эта действие представляет собой грубое нарушение контрактов на поставку Siemens, подорвало доверие и нарушило правила ЕС», - говорится в сообщении компании.

Кроме того, Siemens заявил о выходе из числа акционеров компании «Интеравтоматика», в которой немецкой компании принадлежит миноритарная доля (45,7%).

Компания также намерена на некоторое время прекратить поставки оборудования для электростанций по действующим контрактам с государственными заказчиками из России. В концерне намерены разработать дополнительные меры, которые позволят Siemens контролировать весь процесс поставок и установки турбин «в согласованном месте». Среди этих мер будет пункт о доставке и установке оборудования сотрудниками Siemens, а также пункт, который предусматривает выполнение всех таких работ только компаниями, мажоритарная доля в которых принадлежит немецкому концерну или его российской «дочке» (OOO Siemens).