МВФ прекратил переговоры с Беларусью из-за отсутствия реформ

Международный Валютный Фонд приостановил переговоры с Беларусью по поводу возможности выделения кредита в 3 млрд долларов.

Официальный представитель МВФ Вильям Мюррей на брифинге в Вашингтоне 20 июля пояснил, что дискуссия была остановлена, поскольку фонд хочет увидеть большую ясность в политике властей Беларуси по ряду структурных преобразований, пишет "Белорусский партизан".

"Переговоры по программе помощи Беларуси пока остановлены. Необходима большая ясность в политике белорусских властей в области свободы предпринимательства и коммунального хозяйства. Миссия вернется в Беларусь во второй половине октября", - сказал он.

В предыдущий раз эксперты МВФ работали в Беларуси в начале июня, следующий их визит запланирован на октябрь. Осенью специалисты проведут ежегодную миссию МВФ по статье IV.

Международный валютный фонд готов выделить Беларуси до 3,5 млрд долларов, однако перед этим страна должна выполнить ряд условий.

Кредиторы настаивают на либерализации белорусской экономики, ликвидации перекрестного субсидирования в сфере ЖКХ, повышения тарифов до полной самоокупаемости в общественном транспорте, проведении реформ в управлении госсобственностью, в первую очередь, принадлежащими государству промышленными предприятиями.

Среди требований МВФ также сокращение бюджетных рисков, улучшение делового климата и вступление в ВТО. Видимо, не случайно белорусские власти в последнее время форсируют решение этого вопроса.

Напомним, Беларусь уже давно ведет переговоры с МВФ о предоставлении фондом кредита в размере 3,5 миллиардов долларов под ставку 2,28% годовых сроком на десять лет. Однако МВФ в обмен на деньги требует структурных реформ, на которые не хочет идти Лукашенко.

Но поскольку деньги стране нужны на реструктуризацию старых долгов, недавно Минфин разместил евробонды на 1,4 млрд долларов. Условия по евробондам гораздо хуже, но это деньги без обязательств, что вполне устраивает Лукашенко, ведь платить потом все равно придется нам, то есть всем белорусам.

После размещения евробондов власти заявили о приостановке переговоров с МВФ о новом кредите.