США, Канада и Мексика договорились об "агрессивном" пересмотре НАФТА

Чиновники Соединенных Штатов, Мексики и Канады договорились об "агрессивном графике" пересмотра Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) — до конца 2017 года, сообщили источники, близкие к переговорам.

По словам двух мексиканских официальных лиц, план подразумевает проведение семи раундов переговоров с трехнедельными интервалами. Цель таких интенсивных переговоров – завершить их до того, как начнется полноценная предвыборная кампания.

В противном случае, отсутствие результата может сыграть на руку левым партиям в Мексике, которые укрепляют свои позиции, уточняет агентство.

Соглашение о НАФТА действует с 1994 года, объединяя США, Канаду и Мексику. Президент США Дональд Трамп говорил ранее о необходимости пересмотра положений документа и возможности выхода из него, если США не получат дополнительной выгоды от его действия.