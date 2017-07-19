Последнее обновление: 19.07.2017 15:32

В Беларуси могут вернуться к запрету розничной торговле спиртным после 22:00

Правоохранительные органы намерены внести предложения в белорусский парламент по возобновлению запрета на розничную реализацию алкогольных напитков после 22:00. Об этом заявила на пресс-конференции 19 июля и. о. начальника отдела организации работы участковых инспекторов милиции управления профилактики ГУОПП (Главного управления охраны правопорядка и профилактики) милиции общественной безопасности МВД Ольга Соколовская.

"Мы предлагаем вернуться к запрету розничной продажи алкоголя после 22:00 до 9:00. Для этого должна быть законодательная база, то соответствующие изменения в законопроект. Наши предложения подготовлены", - отметила О. Соколовская.

Напомним, в Минске с 15 июня 2015 г. была запрещена розничная продажа крепких спиртных и слабоалкогольных напитков, а также пива с 22:00 до 9:00. Однако спустя два месяца ограничение было снято.

Правоохранительные органы свою позицию в отношении реализации спиртного в вечернее и ночное время аргументируют тем, что именно в это время суток совершается наибольшее количество преступлений, причем более 70% правонарушений — в состоянии алкогольного опьянения.

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