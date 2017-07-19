Страны Персидского залива сократили список требований к Катару

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет сократили список требований для Катара и призвали выполнить их без обозначения конкретных сроков, сообщает Wall Street Journal.

По данным газеты, арабские страны вместо 13 детальных требований сформировали шесть общих "принципов".

"Безусловно, все мы выступаем за компромисс, но компромисса касательно данных шести принципов не будет", — цитирует издание слова представителя Саудовской Аравии при ООН Абдаллы аль-Моуаллими).

Как сообщается, в новом списке отсутствует требование закрыть всю спутниковую телевизионную сеть "Аль-Джазира", а также незамедлительно выслать из Катара всех членов исламистских организаций. В этот раз арабские страны не установили сроки выполнения новых "принципов", подчеркнув, что они носят более обширный характер.

По информации Wall Street Journal, представитель Катара заявил, что арабские государства пошли на данный шаг с целью сохранить лицо в условиях давления со стороны международного сообщества, однако согласился разрешить конфликт при помощи посредников из числа государств региона.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.

Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.