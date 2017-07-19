ЕС предлагает ввести пошлины на горячекатаную сталь из РФ, Украины, Бразилии и Ирана

Европейский союз планирует наложить пошлины до 33 процентов на импорт горячекатаной стали из Бразилии, Ирана, России и с Украины, чтобы компенсировать предположительно несправедливо низкие цены, говорится в документе.

В Евросоюзе уже действует более 40 антидемпинговых мер, в основном направленных против Китая, которые призваны поддержать европейских сталеваров.

В июне блок ввел пошлины до 35,9 процента на китайский горячекатаный прокат, спровоцировав резкие высказывания Пекина.

Сталь - вторая по величине отрасль промышленности после нефтегазовой, и в рамках её защиты Евросоюз, заметивший эффект от сокращения дешёвого китайского импорта, расширяет сферу своего внимания.

"Пусть и далекий от идеала, этот результат превосходит прежние ожидания, это поможет сократить давление импорта на ЕС и должно повысить прогнозы прибыльности местных сталеваров", - говорится в заметке инвестбанка Jefferies.

Европейская комиссия, которая курирует торговую политику ЕС, начала расследование импорта горячекатаной стали из Бразилии, Ирана, России и с Украины, а также из Сербии, в июле 2016 года по заявлению отраслевой ассоциации Eurofer.

Расследование показало, что поставки горячекатаной стали из всех названных стран, кроме Сербии, выросли к середине 2016 года до 12,6 процента европейского рынка с 7,5 процента в 2013 году, при этом цены снизились примерно на четверть, говорится в документе.

Еврокомиссия предлагает ввести пошлины на импорт проката НЛМК в 15,0 процента, ММК 33,0 процента и Северстали 5,3 процента.

Иранская Mobarakeh Steel Co попадает под пошлину в 23 процента, украинский Метинвест - 19,4 процента.

Пошлина для бразильских ArcelorMittal Brasil предложена на уровне 16,3 процента, UsinasSiderurgicas - 17,5 процента и CompanhiaSiderurgica National - 15,7 процента.

Рассмотрение сербского импорта завершено без наложения ограничительных мер.

Окончательные пошлины должны быть наложены до 6 октября.